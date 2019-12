Brassere henter stjerneskud

Der har været godt gang i svingdøren hos det brasilianske CS:GO-hold Made in Brazil (MiBR) dette efterår, og nu ryster holdet posen igen.

Tidligere på efteråret skiftede holdets største stjerne 'coldzera' nemlig til Faze Clan, hvilket betød at 'kNgV-' overtog pladsen. I sommer var det 'felps', der forlod holdet. Ind kom i stedet 'LUCAS1'.

Efter knap et halvt år forlader 'LUCAS1' dog nu MIBR, og i stedet er der blevet plads til den kun 17-årige argentiner Ignacio "meyern" Meyer, der indtil for nylig har spillet for Sharks.

'meyern' skal være med til at genrejse det MIBR, der under navnet SK Gaming dominerede store dele af 2016 og 2017.

Med mange udskiftninger og svingende resultater er holdet dog droppet ned på en 11. plads på verdensranglisten.

Holdet består af Gabriel 'FalleN' Toledo, Fernando 'fer' Alvarenga, Epitacio 'TACO' de Melo, Vito 'kNgV-' Giuseppe og den nytilkomne Ignacio 'meyern' Meyer.

MIBR deltager lige nu i cs_summit 5.