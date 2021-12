Brøndby køber sig ind i Danmarks bedste CS:GO-liga

Brøndby Esport kommer efter nytår til at tørne ud i Danmarks bedste CS:GO-liga, POWER Ligaen.

Det skriver organisation bag holdet i en pressemeddelelse.

Brøndby Esports CS:GO-hold har ellers tidligere domineret de lavere divisioner og sikrede senest direkte oprykning til 1. division. Den bliver dog sprunget over nu, da man har købt sig ind i det fine selskab.

I forbindelse med nyheden fortæller Jesper Larsen, Head of esport i Brøndby Esport, at POWER Ligaen hele tiden har været målet for vestegnsklubben.

- Vi har hele tiden haft en strategi om på sigt at spille i POWER Ligaen, men at det skulle ske allerede næste sæson, havde vi dog ikke regnet med. Drengene har gjort et flot stykke arbejde og sikret sig to oprykninger i træk, men vi er klar over, at der kommer til at være stor forskel på at spille i divisionerne og i POWER Ligaen, siger han og tilføjer:

- Vi går ind til sæsonen med en ydmyg tilgang, hvor vi er med for at lære og suge til os, siger Jesper Larsen.

Astralis-spillere blandt tidligere vindere

Den nye sæson af POWER Ligaen skydes i gang den 10. januar, og det bliver 19. sæson, at nogle af Danmarks bedste CS:GO-mandskaber dyster.

Senest vandt OPAA finalen over AaB i begyndelsen af december. Tidligere har blandt andre Tricked vundet turneringen. Det har de gjort med Philip 'Lucky' Ewald, der i dag spiller på Astralis' førstehold.

Også Benjamin 'blameF' Bremer, der ligesom 'Lucky' spiller på Astralis' førstehold, har tidligere vundet POWER Ligaen.

Blandt de hold der deltog i seneste sæson af POWER Ligaen, finder vi blandt andre Astralis Talent, AaB, AGF og MASONIC.

Brøndby Esport forventes at stille med følgende til start i POWER Ligaen den 10. januar: