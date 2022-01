Brøndby og Astralis Talent brager sammen

Det er igen blevet tid til at få holdene i Danmarks bedste CS:GO-liga, POWER Ligaen, i ilden, og mandag er der hele otte brag på programmet.

Efter en veloverstået første spilledag har sidste sæsons semifinalister fra Tricked lagt sig i spidsen med seks point ned til forfølgerne.

En af de forfølgere er CEPTER BITSKINS, der skal i kamp først på aftenen. Holdet har blandt andet sidste sæsons vinder af POWER Ligaen, Sebastian ‘Tauson’ Tauson på holdet, og de vil gøre alt for at gentage sidste uges sejr over AGF Esport.

Mandag aften møder de Sera Esport, der tabte deres første kamp til Linx Legacy, og det bliver derfor spændende at se, hvem af de to mandskaber der snupper sejren.

Debutanter mod Astralis Talent

Herefter er det tid til et opgør, der kan få de fleste til at spærre øjnene op.

Brøndby har nemlig for første gang et hold med i POWER Ligaen, og de krydser klinger med Astralis Talent, der denne sæson skal forsøge at nå slutspillet.

Astralis Talent har lige akkurat misset slutspillet i de seneste tre sæsoner, og det er nu ved at være tid, hvis akademiholdet for alvor skal kunne leve op til den røde Astralis-stjerne på brystet.

Aftenen rundes af med sidste sæsons semifinalister fra Tricked, der brager sammen med DREAM, der i seneste sæson nåede kvartfinalerne.

Tricked er kommet ud som bulder og brag i denne sæson og bragt sig i spidsen af POWER Ligaen. Sæsonen er dog kun lige begyndt, så meget kan stadig nå at ske.

Følgende kampe er på programmet:

18:00 - CEPTER BITSKINS vs. Sera Esport (TV)

19:00 - HeroC1ty vs. Sera Esport

19:00 - Astralis Talent vs. Brøndby eSport (TV)

20:00 - Brøndby eSport vs. CEPTER BITSKINS

20:00 - AGF Esport vs. MASONIC (TV)

21:00 - Astralis Talent vs. AGF Esport

21:00 - DREAM vs. Tricked (TV)

21:00 - Linx Legacy vs. MASONIC

Kampene, der er markeret med (TV), kan ses gratis med danske kommentatorer på Twitch.

Stillingen i POWER Ligaen inden anden runde: