Brøndby overrasker og spiller sig til tops

Mandag aften var der igen masser af kampe på programmet i Danmarks bedste CS:GO-liga, POWER Ligaen, og her løb Brøndby med overskrifterne.

Vestegnsklubbens CS:GO-hold debuterer nemlig i den fornemste række i denne sæson, og mandag skulle de op mod Astralis Talent, der var klare forhåndsfavoritter.

Det memo havde Brøndby tilsyneladende ikke fået, for de tog fusen på Astralis Talent og vandt kampen 16-12. Og den sejr blev starten på en god aften for Brøndby.

Kort efter skulle de nemlig op mod CEPTER BITSKINS, og her måtte der overtid til, før Brøndby kunne sætte tre point yderligere på kontoen med en 19-17-sejr.

Tricked buldrer videre

Der var hele otte kampe på plakaten mandag aften, og vi fik også ligaens førerhold, Tricked, i aktion. Holdet havde før mandagens kamp gjort rent bord med tre sejre ud af tre mulige, og den statistik fortsatte mod DREAM.gg.

Her tog Tricked sikkert sejren 16-11 og kunne dermed fortsætte på POWER Ligaens førsteplads.

Sidste sæsons semifinalist MASONIC kom ligeledes i kamp mandag aften, og her vandt de to ud af to kampe. Det rækker til en foreløbig tredjeplads.

Sådan endte mandagens kampe i POWER Ligaen:

18:00 - CEPTER BITSKINS vs. Sera Esport

18:00 - Linx Legacy vs. DREAM.gg

19:00 - HeroC1ty vs. Sera Esport

19:00 - Astralis Talent vs. Brøndby eSport

20:00 - Brøndby eSport vs. CEPTER BITSKINS

20:00 - AGF Esport vs. MASONIC

21:00 - Astralis Talent vs. AGF Esport

21:00 - DREAM.gg vs. Tricked

21:00 - Linx Legacy vs. MASONIC

Stillingen i POWER Ligaen lige nu: