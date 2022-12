Brøndby vinker farvel til duo: Trækker i FCK-trøje

Brøndby skifter ud på deres CS:GO-hold.

Således vinker de farvel til duoen Noah 'f1skereN' Fischer Rasmussen og Emil 'mad0' Funke Nielsen, som i august blev hentet ind i varmen.

Det skriver holdet på sin hjemmeside torsdag eftermiddag.

Beslutningen kommer i kølvandet på den kiksede oprykning til POWER Ligaen, som blev en realitet, da Brøndby tidligere på ugen tabte oprykningsbraget mod Prosapia og derfor må tage en sæson mere i 1. division.

I forbindelse med de to spilleres afgang har trænerteamet, som består af Morten 'Mugge' Thule og Victor 'ViggeLed' Theill, udtalt at de trods kikset oprykning alligevel har meget at være tilfredse over med sæsonen. Potentialet er dog - som de ser det - nået for den nuværende startfemmer.

- Vi er enormt tilfredse med resultatet af sæsonen, også selvom det ikke blev til oprykning i denne omgang.

Annonce:

- Efter at have evalueret på sæsonen, mener vi at det nuværende lineup på flere områder har nået sit potentiale, og at der er nødt til at ske ændringer, hvis vi skal fortsætte vores gode udvikling.

- Vi har kun gode ting at sige om mad0 og f1skereN, som begge har ydet en kæmpe indsats i løbet af sæsonen, siger de blandt andet til Brøndbys hjemmeside.

"En gang FC, Altid FC"

De to nu holdløse spillere har begge kommenteret nyheden på Twitter, og her ser det ud til at være med blandede følelser, at de nu siger farvel til Brøndby-holdet.

For selvom de nu skal på jagt efter et nyt hold, så ligner det ikke, at det smerter dem at lade den gule trøje ligge i skuffen - hvis den da overhovedet har fundet vej dertil.

'f1skereN' har nemlig tweetet et billede af sig selv, hvor han er trukket i FCK-trøje, og 'mad0' slutter sit tweet med at skrive "En gang FC, Altid FC", som ledsager en GIF, hvor to Brøndby-spillere falder over hinanden, og en FCK-spiller scorer.

Dermed består Brøndby af: