Chok: Kæmpefinale til udskældt land

Når der den 13.-14. december spilles global finale i Counter-Strike turneringen BLAST Pro Series, så bliver det et sted, som sjældent får stor opmærksomhed fra CS-fans.

For første gang skal Bahrain nemlig være vært for et global esport-event som BLAST Pro Series, når hold som Astralis, Team Liquid og FaZe skal kæmpe om titlen og de næsten 3,4 millioner kroner, der er i præmiepuljen.

Det er årets fire bedst præsterende hold i BLAST Pro Series formatet, som deltager i Bahrain, og som det ser ud nu, er det altså de førnævnte tre, der kommer til at deltage.

Konkurrencen om den fjerde plads i Bahrain er derimod hård, hvor flere hold som ukrainske Na’Vi og svenske Ninjas In Pyjamas lurer på en kvalifikation efter BLAST Pro Series i København d. 1.-2. november.



Møder kritik

Valget af Bahrain som vært for årets sidste BLAST-event har dog ikke udelukkende fået positive reaktioner fra Counter-Strike fans verden over.

Kritikken af valget af Bahrain, der ikke just spiller med om medaljer, når det kommer til at overholde basale menneskerettigheder, bider dog ikke på hos Robbie Douek, CEO i BLAST Pro Series.

- Bahrain er det perfekte sted at holde den globale finale i 2019. Der er allerede en stærk og engageret fanbase, en talentfuld base af spillere og et så er det et land, der er kendt for sin gæstfrihed, siger Robbie Douek i en pressemeddelse.

Inden den globale finale i december skal der afvikles yderligere én turnering; BLAST Pro Series i Royal Arena, København.

Det sker den 1.-2. november, hvor blandt andet danske Astralis og amerikanske Team Liquid deltager.



