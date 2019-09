Chokskifte på vej i Frankrig

Vitality, et af verdens bedste Counter-Strike hold, ser ud til at have fundet afløseren for ’NBK

Rygtebørsen omkring det franske storhold Vitalitys fremtid har svirret i over en uges tid, siden holdet efter StarLadder Majoren i Berlin forrige weekend besluttede sig for at sætte Nathan ’NBK’ Schmitt på bænken, som det populært hedder i Counter-Strike, når en spiller bliver vraget.

Ifølge det franske esports-medie 1pv.fr står det nu klart, at det bliver en af de helt store navne i Counter-Strike, som kommer til at overtage den ledige stol hos Vitality, der ligger nummer fire på verdensranglisten.

Richard ’Shox’ Papillon, som spiller for Frankrigs næstbedste hold, G2, bliver nemlig snart annonceret som ny Vitality-spiller, ifølge det franske medie.

Stor frikøbsklausul



’Shox’, der i mange år har været kendt for især sin evne til at lave one-taps, har tidligere spillet sammen med de nuværende Vitality-spillere Cédric ’RpK’ Guipoy og Dan ’Apex’ Madesclaire, så det vil ikke være helt nye ansigter at forholde sig til for den 27-årige franskmand.

Siden 2016 har Richard ’Shox’ Papillon været i stalden hos G2, men udover sine gamle holdkammerater ’RpK’ og ’Apex’, så vil han også, hvis skiftet går igennem, komme til at spille sammen med en af verdens absolut største talenter: Den blot 18-årige Mathieu ’Zywoo’ Herbaut.

Ifølge 1pv.fr er det kun aftale om prisen for ’Shox’, som mangler at gå igennem. Prisen skulle angiveligt have været på omkring 4,5 millioner kroner, men efter lidt tovtrækkeri er G2 gået med til en pris mellem 2,3 og 3,1 millioner.

Næste opgave for Vitality, måske med Richard ’Shox’ Papillon i folden, er til DreamHack Masters i Malmø i starten af oktober, hvor også danske North deltager.

Se også: AGF på topkurs i stort Bundu-show

Se også: FCK svarer igen i Hobro

Se også: Pension eller nedtrapning: Jan Magnussen færdig i USA