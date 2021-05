Corona-ramt Heroic ydmyger Astralis

Begge danske mandskaber er videre til slutspillet i DreamHack Masters, der begynder senere på ugen. Heroic er i semifinalen efter at have pryglet Astralis søndag aften.

Heroic er klar til semifinalen, mens Astralis må en tur i kvartfinalen.

Det er status, efter søndag aftens kamp mellem de to danske mandskaber i DreamHack Masters-turneringen, hvor der er en præmiepulje på 1,5 millioner kroner, heraf 617.000 kroner til vinderen.

De to hold stod overfor hinanden i gruppefinalen, og selv om begge hold var sikret en plads i slutspillet, ville en sejr dog give billet til semifinalen. Omvendt ville et nederlag betyde en tur i kvartfinalen, før en eventuel semifinale kunne komme på tale.

Turneringen var samtidig den første for Heroics træner Nicolai ‘HUNDEN’ Petersen, siden han blev udelukket for snyd i september sidste år. Desuden blev både holdkaptajn Casper ‘cadiaN’ Møller og René ‘TeSeS’ Madsen testet positive for corona fredag, hvorfor de ikke fik den ønskede optakt til kampen.

For Astralis var det første turnering efter salget af megastjernen Nicolai ‘device’ Reedtz.

Opgøret begyndte godt for Astralis, der kom bedst fra start og førte 3-0 på første bane. Men så tog Heroic fat og drev gæk med modstanderne. Første bane endte med cifrene 16-6 til Heroic, og ‘HUNDEN’s comeback-kamp tegnede dermed til at blive en succes.

Det fortsatte på næste bane, hvor Heroic fra begyndelsen satte sig på kampen og gik til pause med en 12-3-føring. Efter sidebyttet fortsatte dominansen, og Heroic sejrede ligeledes 16-6 her. Dermed vandt de 2-0.

Især corona-ramte ‘TeSeS’ var stærkt spillende for Heroic-holdet og skød flest af alle spillere i kampen.

Begge hold videre

Både Astralis og Heroic er dog videre til slutspillet, der begynder fredag i denne uge. Her skal Astralis i kvartfinalen møde det europæiske mandskab G2, mens de russiske verdensettere fra Gambit venter i en eventuel semifinale.

Heroic møder i den anden semifinale vinderen af opgøret mellem NaVi og FURIA.

Kvartfinalerne spilles fredag, semifinaler lørdag, mens finalen spilles søndag. Kampene kan ses på TV 2 ZULU eller gratis på den engelske stream, som du finder på Twitch.