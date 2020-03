Corona skaber ny CS-turnering

North har takket ja til at deltage i event, der skal afløse aflyste turneringer

Bliv hjemme, lød det forleden fra Dronning Margrethe. Den sætning rammer nu også international Counter-Strike.

Med det mundrette navn #HomeSweetHome er det tydeligt, at det nye turneringsformat er bygget op omkring de karantæner og mange timer hjemme, der for tiden er hverdag, særligt i Europa og nu også USA.

Turneringen spilles hjemmefra og ses hjemmefra. Det sidste er der ikke noget nyt i for de fleste esportsfans, men en rendyrket online-turnering, der er blevet til som netop det, er efterhånden et sjældent syn i professionel Counter-Strike, hvor BLAST, ESL Pro League og Flashpoint er bygget op som LAN-turneringer.

#HomeSweetHome er tegnet og tilrettelagt som otte enkeltstående turneringer, hver med 16 deltagende hold, hvor vinderen af hver turnering modtager godt 200.000 kroner, skriver hltv.org.

Ud over danske North er to yderligere hold bekræftet ved turneringen. Det drejer sig om russiske forZe samt det europæiske mixhold GODSENT.

Den første turnering starter 31. marts og løber over cirka en uge, og derfra vil der komme en ny turnering hver uge indtil den 24. maj.

Ifølge arrangøren bag turneringen er der planer om at afvikle en endelig og niende turnering med vinderne fra de otte foregående. Denne turnering vil have en ny præmiepulje på højkant.

Ambitionen er som sagt at fylde det hul, der bliver efterladt i kalenderen. Det er dog foreløbig kun turneringsarrangøren Dreamhack, der har annonceret, at de bliver nødt til at udskyde begivenheder. Det drejer sig om en enkelt turnering, Dreamhack Dallas, der er rykket fra maj til august.

Se også: Finsk forskrækkelse til Astralis

Se også: Kinesere køber dansk tophold

Se også: Russere ræser North over