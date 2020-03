Corona udsætter årets største CS-event

Den global Covid-19 pandemi krævede mandag endnu en aflysning i sportens verden, da ESL annoncerede at den kommende major i Rio bliver udsat til november.

Majoren skulle have været en brasiliansk folkefest, hvor det især ville have været spændende at se, om Astralis for fjerde gang i træk ville løfte den store pokal.

Den mission må dog vente til november, hvor majoren i Rio kommer til at overtage dén plads i kalenderen, der var reserveret til sæsonens anden major-turnering.

Dermed bliver der kun én major i 2020.

Til gengæld skruer ESL op for præmiepengene i november, hvor pengepuljen bliver fordoblet til to millioner dollars – cirka 14 millioner danske kroner.

ESL’s vicepræsident, Ulrik Schulze, udtaler i en pressemeddelelse om udskydelsen:

- Vores beslutning er ekstremt hård, men sundhed og sikkerhed må være vores absolutte prioritet. Omstændighederne taget i betragtning for live-events, så vil vi stadig gerne give de brasilianske fans den major, som de fortjener.

- Vi beder alle om at tage de fornødne forholdsregler, og vi er glade for at kunne fortsætte med at levere Counter-Strike til fans, mens vi forbereder os på majoren i november.

ESL One Rio Major skulle være spillet fra 11. maj til 24. maj, mens den nu er rykket til slutningen af november. Således vil slutspillet blive afviklet mellem den 19. og 22. november, mens der endnu ikke er sendt datoer ud for hverken Legends- eller Challenger Stage. Der fremgår heller ikke datoer for de fire minors.

Se også: Folkekær svensker jager nyt hold

Se også: CS-stjerne i vildt selskab

Se også: Finsk forskrækkelse til Astralis