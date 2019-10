CS-hjernen bag Astralis skal ingen steder

Det er sjældent Lucas ’Gla1ve’ Rossander, der stjæler billedet, når det danske Counter-Strike-hold Astralis hæver pokaler rundt omkring i verden.

Jovist, kaptajnen fra Astralis er selvsagt i verdenseliten, når det kommer til Counter-Strike, men det er som oftest holdkammeraterne ’Device’, ’Dupreeh’, ’XyP9x’ og ’Magisk’, der leverer de store highlights.

I stedet støber han kuglerne, lægger taktikken og får holdkammeraterne til at se godt ud. Bruger den tid, det kræver.

Onsdag kunne 24-årige Lucas ’Gla1ve’ Rossander så fejre tre-års jubilæum som Astralis-kaptajn. Tre år, der har ført hele fire majors med sig – og så kommer alle de andre trofæer ved siden af.

18 af slagsen.

Kaptajnens indflydelse er derfor svær at overse, selv om man ikke altid kan aflæse det i statistikkerne. En IGL’s (in game leaders, red.) lod, om man vil.

Men hvor længe bliver ’Gla1ve’ ved med at sidde med nøglerne til Astralis’ succes? Har han overvejet at skifte hold undervejs? Herunder har vi testet fem påstande for Astralis’ holdkaptajn, Lucas ’Gla1ve’ Rossander.

1. Du er måske ikke superstjernen, men du er den vigtigste mand for Astralis?

- Det har du nok ret i, men det handler også om, at hos Astralis er holdet stjernen. Jeg har helt sikkert udviklet mig til at være en mere afgørende spiller, men jeg ser min primære rolle som den, der binder det hele sammen og hjælper holdet med alt det, man måske ikke ser på skærmen.

2. Du har, i løbet af de tre år, overvejet at søge nye veje på et tidspunkt?

- Astralis har altid været min absolutte førsteprioritet. Jeg overrasker vel ingen, hvis jeg siger, der har været interesse fra andre hold, men vi har som gruppe altid prioriteret Astralis højest af alt.

3. Du spiller med det største pres af alle?

- Det ved jeg ikke, for alle lægger utroligt mange kræfter i det, og vi oplever hver især pres på forskellige måder. Når vi er i udlandet, er Nicolai (Device, red.) måske den, der er mest presset, fordi alle vil tale med ham. Når vi taler danske medier er Peter (Dupreeh, red.) jo fantastisk, men det er også utroligt krævende, at skulle være ”på” hele tiden, og sådan kan man nok blive ved. Men jeg føler selvfølgelig et ekstra ansvar for taktikker, in-game kald og så har jeg nogle opgaver, de andre ikke har – så på den måde føler jeg selvfølgelig et ansvar.

4. Du drømmer om at slippe for rollen som IGL?

- Ha ha. Faktisk kalder Danny (Sørensen, red.) en gang imellem når vi træner, og det er da meget fedt bare at spille. Men jeg tror ikke, jeg kunne undvære det på det her hold.

5. Du spiller stadig CS når du bliver 30 år?

- Det er så svært at sige noget om, men vi forsøger jo at leve sundt og ikke slide os selv op mentalt med for mange turneringer, så hvem ved?

Astralis spiller den 2. november i Royal Arena, hvor der er meldt udsolgt til BLAST Pro Series. Det kan du læse mere om herunder.

