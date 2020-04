CS-hold lukker og slukker

Det er ikke meget mere end et halvt år siden, at danske Astralis var det eneste mandskab, som stod i vejen for at majortrofæet ved StarLadder i Berlin skulle til Kasakhstan.

Højst overraskende for mange var AVANGAR nemlig strøget hele vejen til finalen, hvor Astralis dog alligevel var skarpest på dagen.

Efter en sejr ved BLAST Pro Series i Moskva ikke længe efter blev spillerne fra AVANGAR solgt til det tidligere storhold Virtus.pro, og i stedet blev fem nye spillere fra Kasakhstan i januar hentet ind i folden for at føre den unge organisations arv videre.

Onsdag døde muligheden for mere succes til AVANGAR dog, da organisationen bag holdet annoncerede, at de trækker sig fra den internationale Counter-Strike-scene.

I stedet vil organisationen bag nu lægge kræfterne i at bygge og udvikle esport-arenaer i Kasakhstan, lyder fra holdets direktør Yongun Kim, mens flere kilder bekræfter, at det ikke er en aprilsnar.

- Det er svært at sige farvel efter alt det, som vi har gjort. At være en del af processen bag en organisation i esport er utroligt.

- Jeg vil gerne takke alle, der har spillet en rolle i vores historie – også dem, som har fulgt os, lød det fra direktøren til vk.com.

AVANGAR har også været repræsenteret i PUBG, Rainbow Six Siege, League of Legends i de tre år, som organisationen har været aktiv.

Hvad der skal ske med organisationens CS-spillere er endnu uvist.

