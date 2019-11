CS-legender på vej til nyt hold

Patrik ‘f0rest’ Lindberg meldes på vej til Dignitas sammen med to tidligere holdkammerater

Den amerikanske organisation Dignitas har i et par måneder jagtet en mulighed for at vende tilbage til Counter-Strike: Global Offensive, og nu ser det ud til, at de har lagt sig fast på en svensk løsning.

Ifølge dbltap.com kan de tre svenske spillere Patrik ‘f0rest’ Lindberg, Adam ‘friberg’ Friberg og Richard ‘xizt’ Landström blive genforenet i de sorte Dignitas-trøjer.

De tre udgjorde en del af den legendariske Ninjas in Pyjamas-trup, som dominerede den første periode af professionel CS:GO, hvor de var ubesejrede på hele 87 maps i streg, inden holdet røg ind i en mere turbulent periode.

Se også: Enorm ændring før CS-finaler

Det lykkedes dog for NiP at hæve trofæet ved en enkelt major i 2014, da holdet vandt ESL One Cologne.

Mens ‘f0rest’ stadig tørner ud for NiP, måtte ‘friberg’ se sig vejet og fundet for let i 2017, mens ‘xizt’ forlod holdet i fjor.

‘xizt’ tilbringer i øjeblikket tid på bænken hos Fnatic, hvorimod ‘friberg’ står uden hold.

Hvis Dignitas får held til at lande alle tre svenskere, vil de tilslutte sig nordmanden Håkon ‘hallzerk’ Fjærlih, som i første omgang bliver hentet ind til en prøveperiode på holdet.

Se også: Dansk hold solgt for millionbeløb

I første omgang skal Dignitas imidlertid blive enige med NiP og Fnatic om at købe ‘f0rest’ og ‘xizt’ fri af deres kontrakter.

Der er ingen meldinger om, hvem den femte spiller på holdet vil blive, men CS-nostalgikere kan håbe på, at Christopher ‘GeT_RiGhT’ Alesund, som indtil for nylig også var at finde på NiP, gør dem selskab og dermed fuldender den kerne af spillere, som i fem år var en del af CS:GO-toppen.

Dignitas har før haft stærke hold i CS:GO. De husede det danske hold, som senere blev til Astralis tilbage i 2014 og 2015 med Nicolai ‘device’ Reedtz, Peter ‘dupreeh’ Rasmussen og Andreas ‘Xyp9x’ Højsleth.

Se også: - Vi spiller det bedste nogensinde

Senere stillede de op med danske Mathias ‘MSL’ Lauridsen som kaptajn, hvor det blev til en sejr ved EPICENTER 2016, inden holdet kom på danske hænder hos North.

Dignitas har ikke haft et hold i CS:GO siden slutningen af 2018.