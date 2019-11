CS-løverne kommer til Odense

På et hængende hår. Så kort kan det siges.

Fredag aften skulle North op mod svenske Ninjas In Pyjamas i en direkte kamp om en plads ved ESL Pro League-finalerne, der afholdes i Odense i begyndelsen af december.

For at kvalificere sig til finalerne var North tvunget til at vinde 2-0 over Ninjas In Pyjamas, og med holdets seneste form taget i betragtning kunne det på forhånd godt se ud til at blive en lidt for stor mundfuld for danskerne, men ikke desto mindre lykkedes det for North at hive netop det resultat hjem.

Efter et overtidsdrama på Overpass, hvor North med 22-19 havde nerverne mest i ro, blev der vist dansk dominans på Nuke. Her vandt North med de overlegne cifre 16-5, og derfor kunne jublen bryde løs i den danske lejr.

For North, der ikke havde flere LAN-turneringer i kalenderen i det resterende 2019, var kvalifikationen til Odense derfor utrolig vigtig, lyder det fra holdets træner, Torbjørn ’mithR’ Nyborg.

- Det er selvfølgelig enormt vigtigt for os at kvalificere os til ESL Pro League-finalerne i Odense, så vi kan få chancen for at spille foran et dansk publikum og samtidig vise, at det er der, vi hører til.

- Med ryggen mod muren, og tvunget til at vinde 2-0 over et stærkt mandskab fra Ninjas In Pyjamas, viste holdet ro og selvtillid, og det var med til at få sejren i hus, på trods af et spændende første map. Jeg er stolt over spillernes indsats hele vejen rundt, lyder det fra ’mithR’.

ESL Pro League-finalerne spilles i Odense mellem den 3. – 8. december. De to danske hold Astralis og Heroic er også kvalificeret til turneringen, der de seneste to år har trukket 5000 tilskuere til Odense.