CS-profiler bænket

Det går op og ned i showbizz, og det kan CS-spillerne hos Heroic skrive under på.

I lang tid så det danske mandskab ud til at være blevet solgt til FunPlus Phoenix, men den handel blev skubbet direkte i skraldespanden, da Astralis kom ind fra højre og lavede en aftale med Heroics Patrick ’es3tag’ Hansen.

En aftale, hvor Heroic ikke mener, at Astralis har opført sig fair.

Således udtalte Heroics CEO, Erik Askered, til hltv.org efter offentliggørelsen af skiftet.

- Vi er i gang med juridiske forberedelser. Det skyldes, at vi ved og kan bevise, at Astralis har handlet i ond tro, og dermed påvirket vores salg af spillerne til FunPlus Phoenix.

Aftalen med Astralis, hvor ’es3tag’ kommer til at være med som sjettemand, gælder dog først fra juli, men det ser ikke ud til at den danske spiller kommer til at holde sig varm med kampe frem mod datoen for skiftet.

Søndag annoncerede organisationen så, at ’es3tag’ pænt må tage plads på bænken. Der kan han så sidde, med god afstand, til Marco ’Snappi’ Pfeiffer, der også må lede efter nye udfordringer.

Heroic skriver samtidig, at der inden længe vil blive præsenteret to nye spillere, der kan overtage de rutinerede herrers opgaver.

Holdet er lige nu placeret som nummer 18 på verdensranglisten, men består indtil nu kun af tre spillere: Casper ’cadiaN’ Møller, Jonas ´B0RUP´Borup og Martin ’stavn’ Lund.

