CS-stjerne i vildt selskab

Nicolai 'Dev1ce' Reedtz er kommet på Forbes liste '30 Under 30 - Sports and Games'

Arsenal-spilleren Hector Bellerin, verdens bedste kvindelige fodboldspiller Ada Hegerberg, skakgeniet Magnus Carlsen og.. 'Dev1ce'?

Ja, Astralis stjernespiller Nicolai 'Dev1ce' Reedtz er kommet i et overraskende fint selskab, når man tænker esport og Counter-Strike.

Den unge dansker er nemlig med på Forbes '30 Under 30 - Sports and Games'- liste, der er groft sagt kan siges at være et overblik over 30 unge sportsstjerner, hvor tingene virkelig kører på skinner.

Selv er AWP-spilleren da også en smule benovet over at se sit navn nævnt i selskab med internationale superstjerner.

- Det er altid en stor ære at blive 'set på den måde. Forbes er jo meget langt fra esport, så at være blandt de profiler, de nævner blandt kun 30 på verdensplan er både lidt surrealistisk, men også sindssygt fedt.

Det er dog ikke kun for præstationerne på serveren, at 'Dev1ce' er fundet frem på listen, hvis han selv skal gætte.

Hvis man følger Astralis-profilens sociale medier, så ved man også, at der er mere end Counter-Strike, hvis man vil nå toppen. Det betyder også, at man har brug for et helt hold for at skabe en stjerne.

- Jeg bruger energi på at vise, hvordan jeg lever, hvordan jeg træner og hvordan jeg passer på mig selv. Det gør jeg ikke for at være rollemodel, men det er en del af det, at spille på Astralis, og selvfølgelig er jeg meget bevidst om ansvaret, der følger med.

- Jeg tror, at holdets styrke betyder, at vi hver især kan shine på vores måde, og det er gennemgående en del af kulturen i hele organisationen. Så når én kommer på sådan en liste, tilfalder æren i høj grad både holdkammeraterne og resten af organisationen, som hver eneste dag arbejder for at give os de bedst mulige forhold, siger 'Dev1ce'.

Du kan se hele listen her.