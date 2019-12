CS:GO-hold tager stort spring

Der er blevet plads til hele tre danske hold i top 20 på HLTV’s rangliste over de bedste hold i international CS:GO.

Især North, der i weekenden vandt DreamHack Open i Sevilla, springer godt op på listen og ind i top 20.

Hele fem pladser var førstepræmien i Sevilla værd for danskerne, som avancerer til en 19. plads – lige bag MAD Lions, det tidligere Tricked, som North slog i semifinalen ved DreamHack Open Sevilla søndag.

MAD Lions sluttede på en 3.-4. plads af samme årsag. Resultatet gav dog nok point til at rykke to pladser op på en 18. plads.

Det er dog ikke lutter optur for de danske hold, som kæmper for at holde sig i top 20. Heroic går nemlig fire pladser tilbage efter et par halvsløje resultater i kølvandet på holdets sejr ved DreamHack Open Atlanta i midten af november.

Dermed er holdet faldet til en 21. plads.

Et dansk hold, som dog hverken er i fare for at rykke op eller ned, er naturligvis Astralis.

Danskerne er placeret helt i toppen af ranglisten med det maksimale pointantal, 1000, hvilket sejren i weekendens BLAST Pro Series Global Final kun var med til at understrege.

På 2. pladsen holder svenske Fnatic fast i deres placering med 662 point, mens Team Liquid hopper en enkelt plads op som nummer tre med 620 point i alt.

Mousesports, der vandt ESL Pro League-finalerne i Odense tidligere på måneden, er sammen med den danske holdkaptajn Finn ’karrigan’ Andersen strøget en enkelt plads frem, og ligger nu nummer fire.

Samtidig er den internationale CS:GO-scenes nyeste islæt, OG, rykket ind på en 27. plads efter at have deltaget i cs_summit5 i den forgangne uge.

OG har den tidligere North-profil Valdemar ’valde’ Vangså på holdet.