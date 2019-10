CS:GO-stjerner får ny legeplads

I professionel CS:GO har holdene valget mellem syv forskellige baner, når de skal spille kampe.

Og det kan være, der snart skal skiftes ud i dem. For i den nyeste opdatering af CS:GO har spiludvikleren Valve sendt en opdateret udgave af banen Cache tilbage i spillet.

Cache blev i foråret sendt på værksted for at blive genopfrisket, og siden da har den ikke været spillet i officielle kampe, men nu er første skridt taget mod et tilbagetog for Cache i professionel CS:GO ved at bringe den opdaterede version tilbage i spillet.

Se også: Sælger CS:GO-haj for millioner: Han tager over

Foreløbigt er banen kun tilgængelig uden for konkurrence, så spillerne kan prøve den af og komme med input, inden den bliver taget i brug for alvor.

Cache har fået tilføjet flere nye elementer og har derudover fået en kosmetisk overhaling af dimensioner.

Hvis Cache skal finde vej tilbage til de professionelle kampe, skal en af disse baner lade livet: Dust2, Train, Nuke, Vertigo, Mirage, Overpass eller Inferno.