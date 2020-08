Danmarks stærkeste CS:GO liga starter i dag

Den 15. sæson af Elgiganten Ligaen starter i aften, når de første kampe skydes i gang klokken 18:00 i Danmarks stærkeste CS:GO liga.

Der er flere danske top 10 hold at finde i ligaen, og fremtidens helt store danske stjerner dyster uge efter uge i denne liga, så der er god grund til at holde øje med navne som Kristou, TMB, Jabbi, mertz og Zyphon.

Ligaen tæller AGF, der har vundet de to sidste sæsoner, men Copenhagen Flames, Lyngby Vikings og Tricked forventes alle at skyde med skarpt i kampen om titlen.

Der spilles kampe hver mandag, hvor de 12 hold frem til og med den 16. november møder hinanden to gange i grundspillet. De seks bedste hold går herefter videre til slutspillet, hvor vinderen kåres.

Udover 35.000 kroner til vinderholdet følger der også æren og titlen som Danmarks sjette bedste hold, og det er samtidig et rigtig godt udstillingsvindue for spillerne, som drømmer om en fuldtidskarriere på et af Danmarks absolut bedste hold.

Du kan hver mandag følge kampene her på Ekstra Bladet øverst i denne artikel.

Det siger eksperterne

Jesper Moe og Christen Sandersen er blandt de personer, som ved allermest om ligaen, holdene og spillerne.

Jesper Moe har igennem flere sæsoner været kommentator, når kampene i Elgiganten Ligaen blev spillet, og det er han også, når den nye sæson starter i aften. Christen Sandersen er chefredaktør på CS:GO mediet Dust2.dk, der til daglig følger holdene og spillerne tæt.

Her ses Jesper Moe, da han kommenterede en stor dansk CS:GO turnering i Hillerød sidste år

De har AGF som ligaens helt store favorit og forudser derudover, at Lyngby Vikings og Copenhagen Flames kan komme til at drille aarhusianerne.

De to eksperter har også en lille fidus til Atlandos unge spillere, mens forventningerne ikke er særlig høje til MASONIC og ESIMED.

AGF

Holdkort: TMB, Frøslev, netrick, Lukki og Kristou

Gennemsnitsalder: 20 år

Rangering i Danmark: 6

Jesper Moe:

- Back-to-back vindere af ligaen gør også, at AGF endnu engang tager en favoritrolle. De smadrede alle på deres vej, vel at mærke uden Kristou i halvdelen af sæsonen. Med Kristou tilbage fra lejeopholdet i North ser vejen mod toppen ud til at være banet for AGF, der er denne sæsons helt store favorit.

Forventet placering i grundspillet: 1

Copenhagen Flames

Holdkort: mertz, Basso, maNkz, jabbi og Daffu

Gennemsnitsalder: 20

Rangering i Danmark: -

Christen Sandersen:

- Copenhagen Flames deltager med et helt nyt hold, og det er derfor svært at vide, hvad vi kan forvente. Jeg tvivler ikke på, at de nok skal spille sig i slutspillet, men om de går hele vejen til finalen, er jeg meget i tvivl om. Det kan blive alt eller intet for det her nye mandskab, men med spillere som mertz og maNkz på holdet skal de spille med helt oppe i toppen.

Forventet placering i grundspillet: 2

Lyngby Vikings

Holdkort: birdfromsky, Cabbi, Twinx, raalz og Maccen

Gennemsnitsalder: 22

Rangering i Danmark: 8

Jesper Moe:

- Lyngby Vikings er blandt favoritterne til at løbe med titlen, og selvom holdet altid spiller godt, mangler der altid lige det sidste. De har op til sæsonstarten mistet maNkz, og det viste sig på den korte bane at være et stort tab, men på den lange bane tror jeg stadig på dem.

Forventet placering i grundspillet: 3

Tricked

Holdkort: sycrone, kiR, Lucky, kwezz og Toft

Gennemsnitsalder: 19

Rangering i Danmark: 7

Christen Sandersen:

- Et ungt og ekstremt talentfuldt mandskab så dagens lys, da det “gamle” Tricked blev solgt til MAD Lions. De har ikke prøvet kræfter med så mange danske turneringer, hvorfor det er svært at sige, hvordan de vil stå over for holdene. Jeg tror på, at sycrone sammen med de fire talenter nok skal give de andre problemer, men en førsteplads bliver det ikke til.

Forventet placering i grundspillet: 4

IGNITE

Holdkort: Jmoments, PihLziNh0, Mahhe, Lorrdy og Tekzinz

Gennemsnitsalder: 22

Rangering i Danmark: 14

Jesper Moe:

- IGNITE var den helt store positive overraskelse i sidste sæson, men holdet har forud for denne sæson mistet tre af de bærende spillere. Det kunne dog godt være et hold, der kommer i slutspillet på sidste mandat, for det er slet ikke nogle dårlige erstatninger, de har fået ind.

Forventet placering i grundspillet: 5

Enable

Holdkort: haste, Ryxxo, dfen, IceBerg og Fessor

Gennemsnitsalder: 23

Rangering i Danmark: -

Christen Sandersen:

- Enable ligner langt fra et fasttømret hold, men under hastes kyndige hænder kan alt ske. Rygterne svirrer dog om holdet, og lige nu er der uvished om, hvordan holdkortet ser ud til deres første kamp. Hvis holdet forbliver sammen igennem hele sæsonen, så tror jeg på overraskelsen, og at de tager én af de 6 pladser i slutspillet.

Forventet placering i grundspillet: 6

Sørby Flames

Holdkort: BERRY, thamlike, Zyphon, Q-Q og DemoN

Gennemsnitsalder: 20

Rangering i Danmark: -

Jesper Moe:

- Sørby har altid været at finde i den bedste række og denne sæson er ingen undtagelse. Denne gang er det den meget erfarne BERRY, som har taget fire spillere under sine vinger i kampen mod de store hold. Jeg har dem til en midterplacering, fordi det er et hold, som har erfaring og firepower, men som mangler det sidste for at kunne spille med i toppen.

Forventet placering i grundspillet: 7

Atlando

Holdkort: Altekz, Gnøffe, buNNy, Krytex og m4tt

Gennemsnitsalder: 19

Rangering i Danmark: -

Christen Sandersen:

- Atlando ramte aldrig rigtig niveau i sidste sæson af Elgiganten Ligaen, og holdet hentede derfor fem helt nye spillere i sommerpausen. Med buNNy i spidsen forsøger de nu at tage kampen op og vise, at de rent faktisk hører til i top 15 i Danmark, og det er med nogle meget unge og sultne spillere. Med lidt held kan Atlando godt ende i slutspillet.

Forventet placering i grundspillet: 8

Aalborg Rebels

Holdkort: Vster, zatty, vestr, jarko og dinesen

Gennemsnitsalder: 20

Rangering i Danmark: -

Jesper Moe:

- Aalborg Rebels er meget svære at vurdere, for vi har ikke set særlig meget til holdet op til sæsonstarten. Der er både erfaring og talent på holdkortet, så det er et af de hold, hvor det kan ende i alt eller intet. Jeg tror dog, at de fem spillere får det svært, men de skal nok overleve i ligaen.

Forventet placering i grundspillet: 9

Alpha

Holdkort: Medi, fakeZ, NolderN, LeguliaS og dez1per

Gennemsnitsalder: 20

Rangering i Danmark: 15

Christen Sandersen:

- Kristian Riis fra Nephew og Tobias Kippenberger fra The Floor Is Made Of Lava er blot to af kendisserne, der investerede i Alpha forud for denne sæson. Holdet er dog oprykker, og jeg har svært ved at se, at det skal handle om andet en overlevelse for Alpha, der har et par uprøvede navne på holdet.

Forventet placering i grundspillet: 10

ESIMED

Holdkort: CeyL, vester, NoProblemGuy, VigzZ og tmL

Gennemsnitsalder: 22

Rangering i Danmark: 13

Jesper Moe:

- Det her er fem spillere, som havde det meget svært i sidste sæson, hvor de fra start af lå i bunden. Der er en god blanding af erfaring og talent, men der skal virkelig være sket noget over sommeren, hvis ESIMED ikke skal ende i bunden.

Forventet placering i grundspillet: 11

MASONIC

Holdkort: blaq, kraghen, brzer, Qu1sten og Stealth

Gennemsnitsalder: 19

Rangering i Danmark: -

Christen Sandersen:

- MASONIC er kun havnet i Elgiganten Ligaen, da de købte et andet holds licens, og det kommer til at afspejle sig i kampene. Den erfarne leder blaq har med fire unge talenter at gøre, men der mangler stadig en del, før holdet kan gøre sig gældende i ligaen, og de er ikke blandt de største talenter i landet.

Forventet placering i grundspillet: 12