Dansk CS-træner scorer vild pris

Der var grund til at kippe med det danske flag, da der i nat blev uddelt de årlige Esports Awards i Arlington, USA.

Counter-Strike-holdet Astralis' træner, Danny 'Zonic' Sørensen, blev nemlig udpeget som årets træner - på tværs af alle spil.

I et stærkt felt med 11 nominerede var der dog flest, som så den danske træner løbe med titlen, og det er 'Zonic' naturligvis stolt over.

- Det er en stor hæder og ære, så selvfølgelig er jeg pissestolt. Jeg arbejder hele tiden på at blive bedre både det faglige og ledelsen af et team, og sammen med sportsdirektøren, vores sportspsykolog og hele organisationen omkring holdet udvikler vi rollen.

- Hvis en træner skal lykkes kræver det opbakning fra folk omkring holdet, og det kræver især spillere, som tager medejerskab i at gøre tingene på en ny og mere professionel måde end man måske har set i esport.

- Jeg arbejder i en sindssygt stærk organisation med fem dygtige spillere, der ofrer virkelig meget for at vi kan nå vores fælles mål, så den her pris skal deles med alle. Især spillerne, siger 'Zonic'.

Den danske træner var dog ikke den eneste dansker, som var nomineret.

Nicolai 'Device' Reedtz fra Astralis var indstillet til prisen 'Esports Play of the Year', mens Astralis også var nomineret som 'Esports Team of the Year'. En pris, som holdet vandt for et år siden.