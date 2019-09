Dansk CS:GO gigant jagter guld blandt it-nørder

Konkurrencen på den internationale CS:GO-scene er kun blevet skærpet yderligere de seneste år, og nu tager det danske hold North, der ligger nummer 11 på verdensranglisten, nye metoder i brug for at nå toppen.

Sammen med it-virksomheden Netcompany kører North nemlig talentkonkurrencen ’Game Changer 2019’, hvor Danmarks bedste it-studerende skal kaste sig ud i at udvikle træningssoftware til Norths CS:GO-hold ved at analysere de data, som spillerne sender ud under kampe.

Helt konkret arrangerer North en talentdag den 16. november i Telia Parken, hvor udvalgte ansøgere skal arbejde sammen om at udvikle analyseværktøjer, der kan hjælpe North med at kommunikere skarpere, når presset under kampene stiger.

I weekenden måtte North forlade StarLadder CS:GO Majoren i Berlin. Foto: Jonas Kekko.

Et tiltag, der forhåbentlig kan skyde marginalerne over på det danske holds side, siger CEO i North, Christian Sørensen.

- Væksten i esport betyder, at konkurrencen skærpes. Der kommer flere store organisationer med store ambitioner. Det betyder, at vi må tænke kreativt, hvis vi skal have en fordel. Og netop kreativitet dét, vores it-studerende i Danmark er kendt for at være, siger Christian Sørensen, der sammen med repræsentanter fra Netcompany sidder med i dommerpanelet den 16. november.

North måtte i weekenden forlade StarLadder CS:GO Majoren i Berlin efter tre nederlag ud af fire mulige. Holdet består af Markus ’Kjaerbye’ Kjærbye, Philip ’Aizy’ Aistrup, Valdemar ’Valde’ Bjørn Vangså, Jakob ’JuGi’ Hansen og Nicklas ’Gade’ Gade.

