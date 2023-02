Dansk CS:GO-stjerne er blevet far

To er nu blevet til tre hjemme hos den danske CS:GO-stjerne Peter 'dupreeh' Rasmussen.

Det har danskeren, der til daglig tørner ud for Vitality og tidligere har spillet en årrække for Astralis, offentliggjort i en story på Instagram tirsdag aften.

Her har han lagt et billede op af sin nyfødte søn med teksten "Life's biggest achievement. Welcome".

'dupreeh' annoncerede tilbage i oktober, at han og kæresten Rikke ventede sig en søn i 2023.

I sidste uge gik danskeren så på barsel, hvor det samtidig kom frem, at franske Audric 'JACKZ' Jug tager over for 'dupreeh' til ESL Pro League-gruppespillet, som for Vitalitys vedkommende begynder om 14 dage, når gruppe C skydes i gang.

Flere fædre i CS:GO

'dupreeh' er bare én i rækken af flere store navne i CS:GO, som er blevet fædre. Tilbage i 2021 blev Astralis-kaptajnen Lukas 'gla1ve' Rossander far til en lille søn, og så sent som i december blev svenske Adam 'friberg' Friberg far.

I januar i år skrev norske Håvard 'rain' Nygaard sig også ind på den liste, da han ligeledes blev far. I den forbindelse skulle danske Kristian 'k0nfig' Wienecke have været vikar til BLAST Premier Spring-gruppespillet, men på grund af uoverensstemmelser med turneringsarrangøren blev det i stedet Patrick 'es3tag' Hansen, der tog tjansen.

Hvornår Peter 'dupreeh' Rasmussen forventes at være tilbage på serveren for Vitality vides endnu ikke.