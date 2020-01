Dansk hold lukker

Indtil for nylig var de et af verdens absolut bedste, kvindelige CS:GO-hold, men nu eksisterer de ikke mere.

Copenhagen Flames, som i foråret skulle have deltaget ved WESG’s main tournament i Kina, har nemlig opsagt kontrakterne med holdets fem spillere.

Årsagen? At det er for dyrt at køre både et herre- og et kvindehold.

Det skriver organisationen selv i en pressemeddelelse.

- Desværre er omkostningerne ved at have to professionelle CS:GO-hold for høje i øjeblikket. Vi har været glade for det arbejde, som holdet har lavet i de seneste seks måneder.

I stedet vil Copenhagen Flames investere mere i fødekæden, som på sigt kan blive til et nyt professionelt kvindehold.

- Vi ønsker at investere og styrke vores akademi, så vi kan bygge et ungt hold af kvindelige spillere på sigt.

Holdets danske stjernespiller, Michaela ’mimi’ Lintrup, er allerede på plads hos sit tidligere hold WRTP, mens Ksenia ’vilga’ Kluenkova, Kelly ’KllyVe’ Verhaegen og træner Nikolay ’pNshr’ Paunin alle spiller for Assasins.

Danske Vicky ’vic’ Dose har endnu ikke meldt noget ud om sin fremtid.

