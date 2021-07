Dansk hold må spille fra hotelværelset

Der var lagt op til den helt store genforening blandt verdens bedste CS:GO-spillere, når de for første gang i over et år bliver samlet fysisk til et event igen.

Det sker i disse dage under IEM Cologne 2021, der spilles i den tyske by Köln.

Desværre for danske Heroic bliver det dog ikke helt, som danskerne havde regnet med.

En af spillerne har nemlig aflagt en positiv test for COVID-19, og derfor skal spillerne forblive i karantæne på deres værelser, hvor de i forvejen har siddet i karantæne i tre dage op til turneringen.

Det bliver derfor også fra hotelværelserne, at danskerne skal spille turneringen, og ikke i studiet som alle de andre hold.

Det skriver IEM på Twitter.

Heroic-spillerne har ikke været i kontakt med andre spillere eller ansatte, og den positive test får derfor ikke konsekvenser for andre end det danske hold.

Ingen af parterne har offentliggjort, hvilken spiller der er testet positiv, og på sociale medier opfordrer Heroic til, at man respekterer spillernes privatliv og ikke forsøger at finde ud af det.

Heroic, der består af Martin ‘stavn’ Lund, Casper ‘cadiaN’ Møller, René ‘TeSeS’ Madsen, Rasmus ‘sjuush’ Beck og Ismail ‘refrezh’ Ali, spiller fredag sin første kamp i turneringen. Her venter Spirit klokken 13:30.