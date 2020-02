Dansk hold misser finaleplads

MAD Lions var tæt på at slå verdensranglistens nummer to i semifinalen ved ICE Challenge

Der skulle tre maps til at afgøre, hvem der skulle avancere til finalen ved ICE Challenge i London onsdag eftermiddag.

Det danske hold MAD Lions var for anden gang i turneringen oppe mod verdensranglistens nummer to, mousesports, med Finn ’karrigan’ Andersen, og for anden gang kom MAD Lions til kort.

Selv om danskerne kom stærkt fra start på Vertigo med en sejr på 16-13, så kom holdet hurtigt ned på jorden igen, da mousesports på Dust2 skruede op for tempoet. 16-4 lød nedslagtningen på, og så skulle tingene afgøres på Nuke.

Her var MAD Lions bagud 6-9, da holdet kom over på CT-siden, og med fire runder i streg vendte billedet. Men lige lidt hjalp det. Mousesports David ’frozen’ Čerňanský besluttede sig for at tage sagen i egen hånd, og den kun 17-årige slovak gjorde i høj grad livet surt for MAD Lions med 28 kills i alt.

Med et nederlag på 12-16 sluttede MAD Lions ICE Challenge dermed i semifinalen, og det ærgrer holdets kaptajn, Nicolai ’HUNDEN’ Petersen.

- Det er så træls at tabe så tæt en semifinale. Men hvis vi skal være realistiske, så er mousesports i god form – så resultatmæssigt skal vi være stolte, men den semifinale var vores, siger ’HUNDEN’.

MAD Lions ligger lige nu nummer 16 på verdensranglisten, men med gode præstationer det seneste halve år og et kommende IEM Katowice, så går der måske ikke længe, før holdet nærmer sig top 10, spår kaptajnen.

- Jeg synes, at vi kommer tættere og tættere på. Vi mangler lidt mere tid og den rigtige timing, men får vi den skal vi nok ramme top 10 meget snart.

