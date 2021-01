Dansk hold sætter spillere til salg

Udsigten til et svært år økonomisk gør, at CS:GO-holdet Lyngby Vikings nu har sat samtlige af sine spillere til salg.

Søndag satte Lyngby Vikings samtlige fem CS:GO-spillere på transferlisten, og her er økonomien en af årsagerne. Det forklarer Thomas Sinding, der er direktør for organisationen Gamers Elite, der driver Lyngbys CS:GO-hold.

- Vi kan se i krystalkuglen, at det bliver et sværere år rent økonomisk. Vi ved ikke endnu, hvordan vi skal gøre det i fremtiden. Det er ikke udelukket, at det bliver med vores nuværende spillere, men det er ikke det, der ligger lige for, siger direktøren.

Lyngby Vikings er i skrivende stund nummer 71 på verdensranglisten, som det danske hold Astralis topper. Det danske hold Heroic, der tidligere har toppet listen, ligger lige nu på en 5. plads, mens North netop er røget ud af top 30.

Målet for Lyngby Vikings har været at komme i top 30, men vejen dertil ser for svær ud lige nu, erkender Thomas Sinding. Også selv om spillerne har niveauet.

- Drengene er nogle rigtig dygtige spillere, og jeg ser sagtens, de kan komme derop, men vi kan endnu ikke tilbyde det setup, som de store hold som North og Astralis kan, siger Thomas Sinding.

Lyngby Vikings spillede sidste sæson med i den bedste danske CS:GO-liga, Elgiganten Ligaen, og planen er, at holdet også fortsat stiller op – også selvom holdets spillere nu er sat til salg.

- Som udgangspunkt fortsætter vi som hidtil, indtil der sker ændringer. Det har vi sat os for, men hvis en eller flere spillere bliver solgt, så må vi finde en løsning, siger Thomas Sinding.

Beslutningen er taget af folkene bag holdet, og selvom den var nødvendig, er det alligevel med vemod, forklarer direktøren.

- Det er aldrig sjovt at skulle sende spillerne videre. Jeg kan godt lide dem. De er nogle hårdtarbejdende gutter. Det er aldrig sjovt potentielt at sende dem til en konkurrent og se dem gøre det godt. For jeg er ikke i tvivl om, de kommer til at gøre det godt, der hvor de ender, siger Thomas Sinding.

Lyngby Vikings består af Malthe ‘Twinx’ Jensen, Thomas ‘birdfromsky’ Due Frederiksen, Casper ‘Cabbi’ Jensen, Rasmus ‘raalz’ Steensborg og Mathias ‘Maccen’ Madsen.

Stor konflikt med Mads Øland