Dansk hold smider stort millionbeløb

Er man stadig i tvivl om, hvorvidt der er penge i esport, så skal man bare spørge den danske virksomhed BLAST.

I sidste uge kunne den store turneringsarrangør således offentliggøre det danske stjernemandskab Heroic som nyt partnerhold, og det har lunet i pengekassen.

Der var nemlig hård kamp om at sikre sig den eftertragtede plads, og det har presset prisen op.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger endte den norsk-ejede organisation Heroic nemlig med at betale et beløb, der er flere gange højere end de syv millioner kroner, som det tyske storhold BIG i januar sidste år gav for at blive partnerhold.

Pladsen overtager organisationen fra Immortals Gaming Group, der ejer brasilianske MIBR.

Ifølge Ekstra Bladets kilder er der derfor lagt et massivt, tocifret millionbeløb på bordet, der nu betyder, at Heroic, som aktuelt ligger nummer fire på verdensranglisten, ikke længere skal igennem kvalifikationer for at deltage i BLAST-turneringer. I stedet er de direkte kvalificeret.

De tilslutter sig derfor rækken af 11 andre partnerhold hos BLAST, der blandt andre tæller Astralis, NaVi, NIP og FaZe.

Der var også stor jubel at spore hos BLAST, da de kunne dele nyheden om Heroics indtræden.

- Vi er glade for at byde Heroic velkommen om bord. De har gennem deres præstationer på serveren de sidste par år bevist, at de hører til i verdenseliten af Counter-Strike. Deres imponerende præstation ved sidste års Fall-Final i København tydeliggør, hvad de vil tilføje til vores turneringer, lød det i pressemeddelelsen fra administrerende direktør, Charlotte Kenny.

Hun udtrykte samtidig sin begejstring for den høje interesse for pladsen, der ifølge hende er et udtryk for, hvor meget BLAST er vokset bare det seneste år.

BLAST er en af verdens største arrangører af Counter-Strike-turneringer og har blandt andet fyldt Royal Arena i København flere gange.