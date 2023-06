Dansk hold straffet

Astralis er netop blevet straffet og idømt en bøde på 685.000 kroner af Louvre-aftalens kommissær, som håndterer sager i ESL's turneringer, som er nogle af de største i verden.

Det skriver ESL på sin hjemmeside.

Bøden kommer på baggrund af en efterforskning, hvor kommissæren er nået frem til den konklusion, at Astralis har engageret sig i og medvirket til en interessekonflikt.

Ydede hjælp

I udmeldingen står der, at en person, som var ansat hos et konkurrerende hold, ydede hjælp til Astralis fra april til juli i 2021, og den interessekonflikt blev hverken Louvre-administrationen eller det konkurrerende hold informeret om.

Der er dog ingen turnering eller kampes resultater, som er blevet direkte påvirket af Astralis' ageren.

Bossen overrasket

Administrerende direktør i Astralis, Anders Hørsholt, udtaler i udmeldingen fra ESL, at han er overrasket over efterforskningens resultat.

- Vi er lige dele overraskede og skuffede over konklusionen af undersøgelsen, men vi mener, at alle parter har lært meget gennem denne proces, og vi accepterer dommen.

- Hos Astralis tror vi fast på at opretholde høje standarder for professionalisme, integritet og fair play, og som sådan er vi stolte over, at Louvre-aftalen er førende inden for god governance og reguleringsdisciplin, hvor en klage fra et medlem tages alvorligt og følges op med en grundig undersøgelse. Vi ønsker også at anerkende det ihærdige arbejde, der er blevet udført af alle involverede parter i denne sag.