Dansk hold tæt på sensationen

De så ud til at være på vej mod en overraskende sejr, men de fem danskere på Counter-Strike-holdet Copenhagen Flames endte med et nederlag, da deres overlevelse i majorturneringen i Stockholm tirsdag var på spil.

Her var det danske hold oppe imod svenske Ninjas in Pyjamas (NIP), der er nummer to på verdensranglisten og har den danske stjerne Nicolai 'Device' Reedtz på holdkortet.

Det vindende hold ville gå videre til turneringens kvartfinaler, mens taberne måtte pakke kufferterne og tage hjem.

Copenhagen Flames vandt første map 16-10 og førte 11-5 i andet, men så kom NIP i gang. Med syv vundne runder i træk kom NIP på 12-11 og lidt efter var der udlignet til 1-1 i maps.

Så skulle det hele afgøres i et tredje map. Her så NIP ud til at tage sejren uden de store problemer, da det blev 12-6. Men efter et stort comeback sørgede Copenhagen Flames for, at der skulle tages ekstra runder i brug for at finde en vinder.

Det blev dog alligevel NIP, der trak det længste strå ved at vinde 19-17 og altså tage sejren.

Tre danske hold - Astralis, Copenhagen Flames og Heroic - stillede op i majorturneringen, men kun Heroic er gået videre til knockoutfasen.

Astralis vandt de seneste tre majorturneringer, der er sportens største. Normalt afholdes der to hvert år, men den seneste fandt sted for lidt over to år siden.

Sidste år skulle der have været afholdt en majorturnering i brasilianske Rio de Janeiro, men den blev aflyst på grund af coronapandemien.

Der er to millioner dollar (12,8 millioner kroner) i præmiepuljen i dette års majorturnering. Vinderen snupper halvdelen.