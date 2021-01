Dansk holdkaptajn brager ind på verdensranglisten

At dansk Counter-Strike er en del af verdenstoppen, er næppe gået nogens næse forbi, og i weekenden kom der endnu en dansker blandt verdens 20 bedste CS:GO-spillere.

23-årige Benjamin ‘blameF’ Bremer har nemlig indtaget en fornem sjetteplads for første gang i karrieren. Han er indtil videre den fjerde dansker - og højest placerede - på listen over 2020’s bedste spillere.

Kåringen kommer på baggrund af et stærkt år for danskeren, der er holdkaptajn for det internationale hold Complexity, hvor en anden dansker, Kristian ‘k0nfig’ Wienecke, også er at finde.

I løbet af 2020 har ‘blameF’ blandt andet ført sit hold til sejr i turneringen BLAST Premier Spring 2020 Europe Finals i juni. Desuden opnåede Complexity også en delt 3.-4.plads ved den store turnering IEM Beijing i november.

Danskeren selv er da også forståeligt nok glad for kåringen.

- Det var et fantastisk år, og jeg har så mange personer at takke for det (kåringen, red.). Af hele mit hjerte, er jeg så glad for støtten, jeg får fra mine fans, skriver danskeren blandt andet på Instagram.

‘blameF’ skal allerede i kamp på onsdag, når han sammen med sit hold Complexity tager hul på deres færd i turneringen BLAST Premier Global Final, der har en præmiepulje på over seks millioner kroner. Første modstand for danskeren er det franske hold Vitality, der tidligere har været verdens bedste hold.