Dansk kaptajn bryder 1000 dages pokaltørke

Det blev danske Rasmus 'HooXi' Pallisgaard og G2, der vandt årets sidste store turnering i CS:GO, BLAST Premier World Final, som søndag middag blev afgjort i Abu Dhabi.

Foruden det eftertragtede trofæ kan 'HooXi' og co. også tage knap 3,5 millioner kroner med hjem i præmiepenge.

I finalen slog G2 amerikanske Liquid, og finalesejren er den første siden december 2019. Siden da har der været heftig udskiftning i G2-geledderne, og især kaptajn-rollen, som danske 'HooXi' er, har der været flere forbi.

Den 27-årige dansker kom til G2 i august i år, hvor han tog over for finske Aleksi 'Aleksib' Virolainen, som blot nåede lidt over et halvt år på storholdet.

Og danskeren har siden sin ankomst til G2 været under heftig beskydning fra eksperter og fans, der har kritiseret hans individuelle niveau.

Søndag middag var det dog ikke et problem, da danskeren ledte holdet til sejren.

Med i turneringen var også danske Heroic samt storhold som Vitality, NAVI, FaZe og de seneste majorvindere fra Outsiders.

Turneringens bedste spiller blev 'HooXi's holdkammerat, det russiske stortalent Ilya 'm0NESY' Osipov, der vandt karrierens første MVP-medalje, som er bevis på æren.

Sådan endte holdene:

1. G2 ~ 3,5 millioner kroner

2. Liquid ~ 1,75 millioner kroner

3.-4. FaZe ~ 595.000 kroner

3.-4. OG ~ 595.000 kroner

5.-6. Vitality ~ 175.000 kroner

5.-6. NAVI ~ 175.000 kroner

7.-8. Heroic ~ 104.000 kroner

7.-8. Outsiders ~ 104.000 kroner