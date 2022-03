Dansk kaptajn forlænger

CS:GO-holdet ENCE har fået en særdeles vigtig sikring af fremtiden på plads, og har således forlænget kontrakterne på deres danske holdkaptajn Marco 'Snappi' Pfeiffer samt de to riffespillere Paweł 'dycha' Dycha og Lotan 'Spinx' Giladi frem til og med 2023.

Det oplyser den finske organisation på sin hjemmeside.

I pressemeddelelsen sætter danske 'Snappi' også et par ord på sin foreløbige tid i ENCE, som han har tørnet ud for siden januar sidste år, da han, 'dycha' og 'Spinx' blev hentet til holdet.

Han kalder forlængelsen for "en no-brainer".

- Jeg har været meget glad siden dag ét. Jeg har mærket en masse tillid fra ledelsen og organisationen.

- Og med denne gruppe af spillere og Eetu (sAw, red.) som træner, og hvordan ENCE har behandlet mig, var det virkelig en no-brainer at skrive under på en forlængelse, udtaler Snappi i pressemeddelelsen.

Toppede som 7'er i verden

Med 31-årige 'Snappi' ved roret har ENCE fundet sig til rette i top 30 i verden og har været fast inventar her siden juni sidste år.

Højeste placering var i november, da ENCE nåede 7. pladsen på verdensranglisten.

Resultatmæssigt blev det blandt andet til en andenplads ved IEM Fall, hvor de i samme ombæring sikrede sig en plads til PGL Majoren i Stockholm.

Her kunne ENCE dog ikke finde samme magi, da de var gået videre fra den indledende fase af turneringen, den såkaldte Challenger Stage.

I selve hovedturneringen, hvor pladserne i slutspillet skulle besættes, skal holdene vinde tre kampe for at gå videre, mens tre nederlag betyder exit fra turneringen. Og her blev 'Snappi' og co. sendt ud med tre nederlag i baggagen efter at have tabt til Gambit, Liquid og MOUZ.

Senest vi så ENCE i aktion var til IEM Katowice, hvor holdet klarede sig gennem play-in-stadiet, inden de blev slået ud af gruppespillet.

ENCE skal spille ESL Pro League sæson 15, hvor de er havnet i gruppe B med blandt andre Vitality. Den turnering spilles fra 16. marts.