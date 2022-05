Dansk kaptajn gør det af med danske stjernemandskaber

Det blev søndag aften til endnu en triumf for den danske holdkaptajn Marco 'Snappi' Pfeiffer, da hans ENCE-tropper stod overfor Astralis i BLAST Premier Spring Showdown.

Der var en billet til finaleturneringen BLAST Premier Spring Final på spil. Den afvikles i Lissabon til juni og har en præmiepulje på godt 3 millioner kroner.

ENCE havde i kvartfinalen sendt Copenhagen Flames ud af turneringen, inden Heroic lørdag blev sendt samme vej.

For Astralis' vedkommende var først Movistar Riders og derefter NIP blevet besejret for at booke pladsen i søndagens finale. Og det begyndte da også forrygende for Astralis-mandskabet.

På første bane blev ENCE smadret med hele 16-3, og det lignede en kort dag på kontoret for Benjamin 'blameF' Bremer og resten af Astralis. Men så bed ENCE fra sig og vandt først anden bane 16-13, inden tredje og afgørende bane ligeledes blev vundet 16-12.

Succesfuldt 2022

Dermed tager ENCE sejren i BLAST Premier Spring Showdown og er således klar til BLAST Premier Spring Final, der spilles til juni i Lissabon. Desuden kan ENCE også stikke godt 141.000 kroner i lommen i præmiepenge.

Her består deltagerlisten foruden ENCE af følgende hold:

NaVi

FaZe

Vitality

OG

BIG

G2

paiN

Triumfen med den sikrede kvalifikation er endnu én i rækken for Marco 'Snappi' Pfeiffer, der siden januar 2021 har været ved roret i ENCE.

Særligt i 2022 har holdet nået nye højder og nåede således finalen ved ESL Pro League, hvor FaZe dog var for stærke. Desuden er holdet kommet op som nummer 5 i verden, ligesom også kvalifikation til årets største turnering, PGL Majoren i Antwerpen, blev sikret i april.

Næste prøvelse for ENCE bliver netop til PGL Majoren, som skydes i gang mandag i næste uge. Her er præmiepuljen på svimlende 7 millioner kroner.