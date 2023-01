Dansk kaptajn vinder fornem hæder

2022s bedste holdkaptajn, populært kaldet ingame leader, er dansk og hedder Finn 'karrigan' Andersen.

I hvert fald ifølge CS:GO-turneringsarrangøren BLAST, som i slutningen af december kårede årets hold med hjælp fra en række panelister og eksperter.

Her strøg den danske kaptajn ind som årets bedste kaptajn, og 2022 har været særdeles succesfuldt for 'karrigan', som tørner ud for FaZe.

I første halvdel af året vandt FaZe nemlig fire af de allerstørste turneringer, heriblandt CS:GO's svar på VM, Majoren, der i maj blev afgjort i Antwerpen.

32-årige 'karrigan' har i lidt under to år stået i spidsen for FaZe, og mens det første år haltede gevaldigt med resultaterne, har holdet for alvor fundet formen i 2022.

Efter sommerpausen dalede niveauet dog, og den største fiasko ramte i november, da FaZe som forsvarende mestre røg ud ved majoren, der blev spillet i Rio. De spillede sig dog lidt tilbage i slutningen af året og ligger i skrivende stund nummer 5 i verden.

Foruden 'karrigan' kom følgende spillere også på årets hold hos BLAST: