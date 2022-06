Dansk kollaps: Stjerner ude af endnu en turnering

Efter blot tre kampe er Astralis ude af CS:GO-turneringen IEM Dallas.

Det står klart, efter de natten til onsdag stødte sammen med det internationale mandskab G2, der ligger nummer otte i verden.

Astralis åbnede turneringen imod fransk-danske Vitality mandag aften i denne uge, og her var det de to tidligere Astralis-spillere Emil 'Magisk' Reif og Peter 'dupreeh' Rasmussen, som nu tørner ud for Vitality, der trak det længste strå.

Vitality vandt kampen 16-12, og Astralis måtte dermed i den såkaldte lower bracket i gruppespillet.

Her ville endnu et nederlag betyde exit, og efter at have klaret skærene mod de australske underdogs fra Encore, så gik den ikke længere, da det stjernespækkede mandskab G2 ventede.

Særligt G2's unge russiske supertalent, den blot 17-årige Ilya 'm0NESY' Osipov, var stærkt spillende, og trods brav kamp fra især Benjamin 'blameF' Bremer og Kristian 'k0nfig' Wienecke, så måtte Astralis indkassere et nederlag på 2-1.

Dermed er Astralis ude af IEM Dallas.

Både Heroic og Copenhagen Flames var inviteret til turneringen, men Copenhagen Flames meldte afbud, og Heroic måtte i sidste øjeblik trække sig på grund af problemer relateret til COVID-19.

Den næste halvanden måned inden sommerpausen byder på et tætpakket program for CS:GO-eliten. Blandt andet er der Pinnacle Cup Championship i Lund, BLAST Premier Spring Final i Lissabon samt den traditionsrige IEM Cologne i Köln.

Holdlisten til IEM Dallas, der spilles i denne uge og kulminerer søndag, er følgende: