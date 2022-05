Dansk legende sætter rekord og går hele vejen

Det blev FaZe, der anført af danske Finn 'karrigan' Andersen gik hele vejen og vandt PGL Majoren i Antwerpen søndag aften med en 2-0-sejr over de forsvarende mestre fra NaVi.

Dermed cementerer de deres førsteplads på verdensranglisten, ligesom de også kan stikke godt og vel 3,5 millioner kroner direkte ned i foret.

Søndagens sejr er desuden historisk, da det er første gang nogensinde, at et internationalt mandskab vinder turneringen, som både er blevet vundet af polske og svenske hold og ikke mindst danske Astralis, der har vundet turneringen fire gange i alt.

I finalen var det især den ene af holdets to veteraner, norske Håvard 'rain' Nygaard, der for alvor var i hopla, og den 27-årige nordmand endte da også med at blive kåret til turneringens bedste spiller.

Holde danskerflaget højt

Holdet består desuden af estiske Robin 'ropz' Kool, lettiske Helvijs 'broky' Saukants, canadiske Russel 'Twistzz' Van Dulken og altså danske Finn 'karrigan' Andersen, der med sine 32 år er holdets alderspræsident.

Og selvom 'karrigan', der tidligere har spillet med blandt andre Astralis og mousesports, har stået i en majorfinale før, som han tabte, så er det første gang, han tager trofæet.

Det er han den syvende dansker til at gøre, efter Astralis i to forskellige startfemmeren tidligere i historien har gjort det.

- Jeg er bare super glad for, at endnu en dansker løfter majortrofæet, især for de fantastiske supportere derhjemme, siger han og tilføjer:

- Jeg er glad for, at vi stadig holder danskerflaget højt inde i CS:GO-verdenen. Jeg vil bare sige tak til alle dem, der støtter os.

Du er et kæmpe idol for mange, og nu skriver du dig ind historiebøgerne. Du er blevet den 7. danske major-vinder, og det er noget helt specielt. Kan du prøve at beskrive, hvad det betyder for dig i det store perspektiv?

- Jamen i det store perspektiv, så prøver jeg jo bare at være mig selv, i det jeg gør, og jeg er super glad for, hvis det kan motivere andre til at være bedre versioner af sig selv.

karrigan skiftede sidste år fra mousesports, der i dag hedder MOUZ, til FaZe og siden da har holdet været i en opbyggende fase. De første frugter af det arbejde blev høstet i begyndelsen af året, hvor FaZe vandt den prestigefyldte IEM Katowice. Senere blev det også til sejr i ESL Pro League, ligesom holdet ligger sikkert på verdensranglistens førsteplads.

- Jeg satte nogle mål for mig selv for to år siden, og her står vi i dag som major-vindere i et internationalt hold.

- Alt kan lade sig gøre; bare husk, at hvis du har en drøm, så skriv den ned. Det sekund du skriver den ned, så bliver det til et mål. Og så arbejd hårdt for at opnå de drømme og mål, du sætter dig.