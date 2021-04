Dansk mandskab slår egen rekord

CS:GO-holdet Copenhagen Flames bliver ved med at imponere og er nu for femte uge i træk blandt de 30 bedste hold i verden.

Det står klart, efter verdensranglisten blev opdateret mandag. Her er Copenhagen Flames endda gået tre pladser frem fra sidste uges placering, så de nu indtager en 26. plads i verden. Det er holdets bedste placering nogensinde.

Placeringen er et resultat af holdets gode form de seneste uger, hvor det blandt andet er blevet til sejr over russiske Gambit, der er blandt de bedste i verden, ligesom det også blev til en semifinaleplads i Snow Sweet Snow-turneringen og en slutspilsplads i Pinnacle Cup.

Astralis fortsat næstbedst

I toppen af listen er der med opdateringen ikke sket nogen ændringer. Hele top 10 er uændret, og det betyder, at russiske NaVi fortsat er nummer et, mens Astralis er lige efter på andenpladsen. Verdensranglistens andet danske mandskab Heroic, der tidligere har været nummer et, er i denne uge nummer 12.

Både Astralis og Heroic spiller torsdag i denne uge slutspil i ESL Pro League. De danske mandskaber vandt hver deres gruppe, hvorfor de nu skal i kamp med de to andre gruppers vindere. Her udløser en sejr en plads i semifinalen, mens et nederlag sender holdet i kvartfinalen.

Astralis møder russiske Gambit klokken 19:00, mens Heroic krydser klinger med svenske NIP klokken 15:30 på torsdag.