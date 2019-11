Dansk mesterhold i alvorlig nedtur

Danske Astralis fik ikke et ben til jorden ved de indledende runder ved BLAST Pro Series

Fredag aften blev der lagt en dæmper over de skyhøje forventninger, der har været til det danske Counter-Strike-hold Astralis før BLAST Pro Series skulle løbe af stablen.

Royal Arena har for længst tændt de røde lamper, 12.000 billetter er solgt, men når Astralis indtager scenen omkring klokken 14 lørdag, så er det med ryggen mod muren.

Fredag aften fik danskerne nemlig læsterlige klø på serveren i de to indledende kampe, der blev spiller for lukkede døre.

Det startede ellers fint for danskerne, der kom foran 2-0 mod FaZe Clan på Inferno, men så tog tingene ellers en drejning.

Se også: Dansk julebrag venter

Helt ukarakteristisk for Astralis, og generelt sjældent i Counter-Strike, tabte danskerne de næste 16 runder i streg – og dermed kampen.

Nede 0-1 på tavlen skulle danskerne forsøge at rejse sig mod svenske Ninjas In Pyjamas, men også her blev danskerne fuldstændig udspillet.

Således var Astralis bagud hele 0-12, før det lykkedes danskerne at vinde en runde. Første halvleg sluttede 3-12 i Ninjas In Pyjamas’ favør, og selv om danskerne forsøgte at kæmpe sig tilbage, så kørte svenskerne en sikker sejr hjem med 16-7.

Dermed ser det sort ud, hvis Astralis skal nå finalen lørdag i Royal Arena. Det vil kræve tre sejre, samtidig med at resultaterne for alvor flasker sig i FaZe Clan og Ninjas In Pyjamas kampe.

De første kampe i Royal Arena spilles klokken 14.