Dansk selvtillid: Vi skal gå videre

Det danske CS:GO-hold North har fået et gunstigt udgangspunkt i Road to Rio

Hvis man har fulgt professionel Counter-Strike og særligt majorkvalifikationen tæt de seneste års tid, så ved man ogsp, at den europæiske del af kvalifikationen som regel er tætpakket med en perlerække af gode hold, der skal slås om at komme igennem nåleøjet til det forjættede land: Majoren.

I denne omgang har man sågar smidt de hold, der normalvis ville være direkte kvalificeret til turneringen qua deres stærke præstation ved majoren i Berlin sidste efterår, ind i kvalifikationen som led i et nyt system.

Set i det lys har det danske Counter-Strike-hold North fået en taknemmelig lodtrækning til kvalifikationens gruppespil, der på trods af stærke modstandere som mousesports, G2 og FaZe Clan også byder på mere overkommelige udfordrere i form af c0ntact, Copenhagen Flames, GODSENT og Movistar Riders.

Med sådan en gruppe er der bestemt mulighed for at avancere videre, mener holdets træner Jimmy ’Jumpy’ Berndtsson. En placering i top fire vil sende danskerne videre til næste step.

- Jeg mener, vi bør klare at komme i top 4 i den her gruppe, og jeg tror på, at vi har evnerne til at slå favoritterne i gruppen, siger ’Jumpy’.

Norths første kamp bliver som underdog mod FaZe Clan, men uanset hvem holdet møder, er fremgangsmåden den samme, lyder det fra ’Jumpy’.

- Det er vigtigt, at vi spiller op til vores niveau hver kamp. Vi har haft et par kampe, hvor vi begik en række ukarakteristiske fejl, og det er vigtigt, at vi går ind til hver kamp med det rigtige fokus og mindset.

Den europæiske gren af majorkvalifikationen starter 22. april. North er i gruppe B.

I gruppe A er holdene Astralis, Complexity, Dignitas, ENCE, fnatic, Heretics, NiP og Vitality.

