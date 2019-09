Det danske Counter-Strike hold Astralis kvalificerede sig fredag aften til semifinalerne ved årets største turnering – Majoren i Berlin.

Det skete ved at slå amerikanske Team Liquid, der kom ind til Majoren som store favoritter med sejre i deres syv seneste turneringer.

Astralis, der har vundet de seneste to majors, ville det dog anderledes, og med en sejr på 2-0 er danskerne klar til at spille semifinale lørdag aften mod NRG, som tidligere i turneringen har slået Astralis.

Danskerne hoppede da også rundt i buret på scenen i Berlin efter sejren, og fra scenen, foran knap 17.000 tilskuere, var Peter ’Dupreeh’ Rasmussen da også i hopla, da han lagde vægt på, at Team Liquid endnu ikke har vundet en Major, mens Astralis har vundet tre.

- Jeg ønskede før kampen, at vi ville nægte Team Liquid at vinde en Major, og det gjorde vi. Jeg føler, at vi er ved at finde vores groove, lød det fra Peter ’Dupreeh’ Rasmussen, mens hans træner, Danny ’Zonic’ Sørensen fulgte op.

Tidligere på dagen lød det nemlig fra semifinalemodstanderen NRG, at de var ligeglade med, om det blev Team Liquid eller Astralis, de skulle møde i semifinalen, da de allerede havde slået begge hold.

Til det svarede ’Zonic’ kort:

- Vi skal give dem en lærestreg.

Kampen mellem Astralis og NRG spilles klokken 18.30.