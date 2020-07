Dansk stjerne deler stor nyhed

Den danske Counter-Strike-profil friede til kæresten under en ferie

Den danske Counter-Strike-stjerne Finn 'Karrigan' Andersen, der til daglig spiller for holdet mousesports, skal giftes.

Det afslører han på sin Twitter-profil, hvor han i smukke omgivelser på en ferie viser billeder af, at han har været en tur på knæ for at fri til sin kæreste, Anja Suder.

'Jeg stillede Anja Suder et simpelt spørgsmål. Hun sagde ja,' skriver han.

I asked @anjasuder a simple question. She said yespic.twitter.com/z9wh9hJl0O — karrigan (@karriganCSGO) July 15, 2020

30-årige Finn 'Karrigan' Andersen fik sit store gennembrud på den internationale Counter-strike scene, da han i 2012 fik kontrakt med det svenske storhold Fnatic.

Efterfølgende fik han kontrakt hos mousesports, men det blev en kort fornøjelse, for blot året efter skiftede han til det daværende danske Copenhagen Flames, der senere lukkede ned og i dag er blevet til North.

Han var også kort en tur forbi det succesrige danske hold Astralis i 2016, hvor han var med til at starte holdet op, inden han senere blev ingame-leader for FaZe, hvor han var en af holdets store stjerner fra 2016-2018.

I 2019 skiftede Finn 'Karrigan' tilbage til mousesports, hvor han har opnået store triumfer. Blandt andet strøg han til tops med holdet i ESL Pro League i Odense i 2019, hvor han var med til at skuffe det danske publikum i Sparkassen Fyn Arena ved at slå Astralis ud i semifinalen.

