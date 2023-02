Dansk stjerne færdig

Det blev en kort affære for Valdemar ‘valde’ Bjørn Vangså hos den finske klub ENCE.

‘valde’ blev hentet til holdet i august 2022, hvor han skulle være med til at bringe holdet tilbage til toppen, men resultaterne er udeblevet.

Nu har ENCE valgt at sige tak for denne gang til ‘valde’, der er blevet forvist til bænken. Danskeren er stadig på kontrakt hos den finske klub og skal i første omgang købes ud af kontrakten, hvis han vil spille på et andet hold.

‘valde’ har været en af Danmarks store profiler i mange år, og han er tidligere blevet nævnt som et åbenlyst valg for Astralis, hvis de manglede en spiller, men i ENCE har de ikke kunne bruge ham.

Det er en uoverensstemmelse i spillestil mellem ‘valde’ og resten af holdet, der ligger til grund for ENCE’s fravalg af danskeren, skriver ENCE på holdets hjemmeside.

- Vi er kommet til den konklusion at bænke ‘valde’ på grund af forskelle i hans spillestil i forhold til resten af holdet. Det er desværre ikke gået så godt, som vi havde håbet på i de sidste seks måneder, men vi vil gerne takke ‘valde’ for hans tid hos os og hans bidrag som en hårdtarbejdende spiller og fremragende holdkammerat.

- Problemer med spillestile er svære at fikse, og det står klart, at vi skal bruge en spiller, hvis stil passer bedre til vores. Vi kan på det stærkeste anbefale ‘valde’, og vi er sikre på, at han finder et nyt, stærkt hold snarest, skriver ENCE.

Dermed er holdkaptajnen Marco ‘Snappi’ Pfeiffer nu igen den eneste danske spiller i startfemmeren hos ENCE.

Han skal forsøge at holde niveauet højt med ENCE’s akademispiller Henri ‘HENU’ Ylilehto, mens den finske klub leder efter en permanent erstatning for ‘valde’.