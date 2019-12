Dansk stjerne i opråb

Der har været godt med debat på sociale medier, efter weekendens ESL Pro League-finaler i Odense.

Omdrejningspunktet har været Astralis og den ’hjælp’, som publikum leverede i semifinalen mod Mousesports. Mousesports endte med at vinde semifinalen, og senere turneringen, men flere gange kunne man med rette anfægte, at Astralis fik en hjælpende hånd undervejs.

Især en episode skabte røre i debatten. Da Andreas ’Xyp9x’ Højsleth på bane to, Overpass, fik en klar formodning om, at to Mousesports-spillere gemte sig i et boost på den anden side af væggen i connector.

’Xyp9x’ mener dog, at der er væsentlig forskel på den måde, som publikum ’hjælper’ på.

- Der er stor forskel på, om publikum bevidst råber om positioner, eller om de bliver begejstrede over, at der er en stor situation på vej, som i mit tilfælde. Det første er uacceptabelt, hvorimod det sidste, fanreaktioner og -entusiasme, er dét, som det hele handler om.

- Når publikum laver larm i situationer, hvor der ikke umiddelbart sker noget fra dit synspunkt, så bliver spillere paranoide. Skulle jeg lade som om at jeg ikke fik informationen, og så løbe ud og dø til en spiller, som jeg allerede sigtede på inden publikums reaktion gav hans position væk?, skriver den danske Astralis-stjerne på sin Twitter-profil.

Løsningsforslaget er dog ikke lige for, mener ’Xyp9x’. Der er umiddelbart kun én løsning, men hvis man implementerer den, så dræber man noget af det vigtigste ved Counter-Strike. Fanoplevelsen.

- Jeg ser kun én løsning. At lave lydsikre spillerbokse, der eliminerer alle udefrakommende lyde.

- Der er store omkostninger ved at implementere den slags bokse på scenen. De er dyre at flytte rundt, og det afskærer publikum fra spillerne til et vist punkt. Uanset hvad, så bliver vi nødt til at arbejde sammen med turneringsarrangørerne for at overkomme problemerne, så vi samtidig kan beskytte spillets integritet, skriver ’xyp9x’.