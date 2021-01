Dansk stjerne overvejer fremtiden

En manglende underskrift og en kontrakt, der er ved at løbe ud, får storholdet til at kigge efter alternativer til danskeren.

Finn ’karrigan’ Andersen, der har en fortid hos Astralis, er i dag holdkaptajn på det internationale storhold mousesports, hvor han har været siden 2019.

Men det kan snart få en ende, for danskerens kontrakt med mousesports udløber til marts, og han har endnu ikke underskrevet en forlængelse. Den historie har mediet HLTV.org tidligere skrevet om, og nu bekræfter en af de høje herrer fra storholdet selv, at de er på udkig efter en backup.

- Vi har været i dialog med ’karrigan’ i forhold til en ny aftale. Han bad os om mere tid, for det er en stor beslutning for begge parter. I mellemtiden kigger vi selvfølgelig på andre muligheder for at være forberedte, hvis ‘karrigan’ vil prøve noget andet, siger Jan Dominicus, der er forretningsudviklingschef ved mousesports, til HLTV.org.

30-årige ’karrigan’ forlod Astralis i 2016 da han skiftede til et andet storhold, FaZe. Det er netop FaZe, flere rygter sender ham tilbage til, men selv har danskeren forholdt sig tavs.

Med ’karrigan’ ved roret har mousesports kæmpet sig op i toppen af verdensranglisten. Deres højeste placering var nummer to i januar måned sidste år. Foran dem lå Astralis.