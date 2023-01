Dansk stjerne rammer top 10

For første gang i karrieren er danske Martin 'stavn' Lund i top 10 over de bedste spillere i verden.

Det står klart, efter den 20-årige Heroic-stjerne i weekend strøg ind på 10. pladsen over de bedste spillere i 2022, som HLTV kårer hvert år.

Det er tredje år i streg, at 'stavn' er med på listen, efter han i 2020 ramte 12. pladsen og i 2021 endte på 16. pladsen.

Heroic-stjernen er den anden dansker på dette års liste, da Astralis' Benjamin 'blameF' Bremer indtog en 12. plads for et par dage siden.

Pladsen blandt de bedste i verden kommer til 'stavn' efter et 2022, hvor Heroic blandt andet vandt Pinnacle Cup i Lund samt BLAST Premier Fall Final i Royal Arena.

Kort forinden nåede de finalen ved verdensmesterskabet i CS:GO, også kendt som Majoren. Her måtte de dog se sig slået af Outsiders. Desuden er 'stavn' fem gange blevet fremhævet som en markant spiller ved de turneringer, som Heroic har spillet i løbet af i år.

'stavn' har siden 2019 været i Heroic, og han er det længst siddende medlem af holdet.

Han anses også for - sammen med holdkaptajnen Casper 'cadiaN' Møller - at være synonym med Heroic-trøjen, i hvilken han blandt andet har vundet ESL One Cologne Europe 2020, ESL Pro League sæson 13 og altså de to turneringssejre i år.