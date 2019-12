Dansk stjerne solgt

Flere måneders spekulation om Valdemar ’Valde’ Bjørn Vangsås fremtid er endelig afsluttet.

Den 24-årige Counter-Strike-spiller skal fremover tørne ud for et mandskab, som endnu ikke er offentliggjort.

Det skriver North i en pressemeddelse, hvor overgangssummen heller ikke fremgår.

I længere tid har rygterne dog gået på, at ’valde’ inden længe bliver præsenteret for organisationen OG.

Om skiftet siger ’valde’, der blev kåret til verdens 20. bedste spiller i 2018, at han er stolt over sin tid i North, hvor han nåede at løfte et par trofæer og være holdkaptajn.

- Som I alle måske allerede ved, er tiden kommet til at jeg skal prøve noget nyt og forfølge en ny vej i min karriere. Jeg kan mærke på mig selv, at det er den rigtige beslutning.

- Det er altid med blandede følelser, at man siger farvel til noget, som har været en stor del af ens liv i mere end to år. Jeg har spillet 35 turneringer og løftet fire trofæer i min tid i North, og de har alle være med til at give mig nogle minder for livet, lyder det fra ’valde’ til North.

North spiller første kamp ved ESL Pro League finalerne i Odense onsdag den 3. december.

Holdet består nu af Nicklas ’gade’ Gade, René ’cajunB’ Borg, Markus ’Kjaerbye’ Kjærbye, Philip ’aizy’ Aistrup og Jakob ’JUGi’ Hansen