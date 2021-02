Dansk stjernehold henter nye spillere

Heroic har fredag bænket de to spillere Johannes ‘⁠b0RUP⁠’ Borup og Nikolaj ‘niko’ Kristensen.

I stedet henter holdet de to danskere Rasmus ‘sjuush⁠’ Beck og Ismail ‘⁠refrezh’ Ali ind fra konkurrenten MAD Lions.

Ændringerne hos verdens 8. bedste hold blev annonceret fredag eftermiddag.

- Vi har haft en succesfuld periode med det gamle holdkort, men vi føler, at vi kan nå endnu længere med disse ændringer. Vi er meget glade for, at det nye Heroic er i stand til at rykke så hurtigt på ændringer, der forbedrer holdet. Jeg er meget begejstret for, at det lykkedes, og jeg er sikker på, at begge spillere kommer til at gøre det godt i Heroic, udtaler holdets kaptajn Casper ‘cadiaN’ Møller i pressemeddelelsen.

De to nye spillere kommer til fra det andet danske hold MAD Lions, der det seneste år har ligget i top 30 i verden. I pressemeddelelsen sætter ‘refrezh’ også et par ord på skiftet.

- Siden jeg fik tilbuddet fra Heroic, har jeg knapt nok sovet, fordi jeg ikke kunne falde ned. Jeg er så spændt på at arbejde med så talentfulde og kloge spillere. De er virkelig noget specielt. Holdet og organisationen har haft et fantastisk år, og det er beundringsværdigt, hvad de har gjort. Jeg er meget stolt af nu at være en del af det, og jeg ser frem til at arbejde hårdt, siger ‘refrezh’ i pressemeddelelsen.

Tidligere verdensettere

De to nu tidligere spillere ‘b0rup’ og ‘niko’ har begge været i Heroic siden april sidste år. I 2020 har Heroic blandt andet vundet de to store turneringer DreamHack Open Fall samt ESL One Cologne. Desuden lå de i en periode på førstepladsen på verdensranglisten.

Siden da er det dog gået ned ad bakke, og holdet er lige nu nummer otte i verden. Senest nåede de semifinalen i cs_summit 7, mens de blev slået ud af gruppespillet i IEM Katowice i sidste uge.

Udover ‘refrezh’, ‘sjuush⁠’ og ‘cadiaN’ tæller Heroic også spillerne Martin ‘stavn’ Lund og René ‘⁠TeSeS⁠’ Madsen.