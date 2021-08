Dansk stjernehold river kontrakten over og indleder retsligt efterspil

Nicolai ‘HUNDEN’ Petersen er ikke længere træner for Heroic.

Det står klart, efter det danske CS:GO-hold torsdag i sidste uge rev den danske træners kontrakt over på grund af brud på kontrakten.

I en pressemeddelelse skriver Heroic, at ‘HUNDEN’ efter deres opfattelse og undersøgelser har delt fortroligt og følsomt materiale fra holdets strategimappe med en nøgleperson hos en stor konkurrent.

Hvem denne nøgleperson og konkurrent er, uddyber det danske hold ikke. De skriver dog, at der er indsamlet beviser mod træneren:

- Der er et juridisk efterspil i gang i Danmark. To domstole har uafhængigt af hinanden fundet tilstrækkelige grunde til bevisindsamling, som er blevet gennemført.

Nicolai ‘HUNDEN’ Petersen annoncerede dagen før Heroics pressemeddelelse, at han ikke ønskede at forlænge sin kontrakt og i stedet søgte nye udfordringer.

“Chokerede og dybt bedrøvede”

‘HUNDEN’ blev i september sidste år idømt otte måneders karantæne fra CS:GO efter at have udnyttet en fejl i spillet til at snyde i den såkaldte coach bug-skandale. I den forbindelse stod Heroic bag træneren og meldte dengang ud, at han var velkommen tilbage, når karantænen udløb.

Det gjorde den 30. april, og ‘HUNDEN’ har siden da været tilbage på sidelinjen for det danske mandskab. Denne gang er det dog blevet for meget for Heroic:

- Heroic-holdet er chokerede af Nicolais handlinger og dybt bedrøvede over den måde, han har svigtet sine holdkammerater, især efter den svære beslutning vi tog og gav ham en chance til efter coach bug-karantænen. Hans handlinger går imod alt, hvad vi står for i Heroic.

- For at bevare sportens integritet i fansenes og alle andres øjne, skal det gøres klart, at den slags opførsel er uacceptabel og vil have alvorlige konsekvenser, skriver Heroic og slutter:

- Vi er kede af at forholdet med Nicolai endte på denne måde, og vi vil ikke komme med yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt på grund af sagens følsomme karakter, skriver holdet.

Hvem der tager over for ‘HUNDEN’, er endnu uvist, ligesom det heller ikke vides, hvor træneren nu skal tørne ud.