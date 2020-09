Dansk stjerneholds træner udelukket i 12 måneder

Søndag aften vandt CS:GO-holdet Heroic 931.000 kr. i den prestigefyldte ESL One Cologne-turnering, men kort tid efter er holdets træner blevet udelukket i 12 måneder

Alle skulle have talt om Heroics triumf i den store og meget prestigefyldte CS:GO-turnering ESL One Cologne, men sådan er det ikke.

Under 24 timer efter den flotte sejr er holdets træner, Nicolai 'HUNDEN' Petersen, nemlig blevet udelukket i 12 måneder af de to store turneringsarrangører, ESL og DreamHack.

Det skyldes en såkaldt bug - en fejl, der kan opstå i CS:GO - hvor man som træner sidder fast et sted på banen, og derfra kan man se dele af banen, som man normalt ikke kan.

Det kan være afgørende information, man får, fx hvor modstanderholdets spillere står eller er på vej hen. Med den viden øger man sine chancer betragteligt for at vinde, og netop derfor er det heller ikke tilladt at gøre brug af fejlen.

Det har ESL og DreamHacks hold af dommere konkluderet, at Nicolai 'HUNDEN' Petersen gjorde brug af i 10 runder i en turnering tidligere på året.

Det drejer sig ikke om ESL One Cologne, som Heroic vandt søndag aften, og den sejr bliver derfor ikke taget fra det danske hold.

Nicolai 'HUNDEN' Petersens karriere som træner er formentlig sat på standby i minimum 12 måneder

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Indrømmer snyd

Den 29-årige træner siger i en pressemeddelelse ifølge TV2 Sport:

- Anklagerne mod mig er sande. Jeg tager det fulde ansvar for mine handlinger. Konkurrencen i CS:GO er enorm, og jeg så en mulighed, som jeg vidste var forkert.

Han hævder samtidig, at spillerne ikke har kendt til det.

- Jeg handlede alene uden mit holds viden. Jeg angrer over min beslutning, og det gør jeg stadig, men jeg har indset, at jeg ikke kan gøre det om, lyder det i pressemeddelelsen fra Nicolai 'Hunden' Petersen.

Samtidig starter holdet en intern undersøgelse for at komme hele skandalen til bunds

Det danske hold har ellers virkelig haft tur i den, siden Nicolai 'HUNDEN' Petersen skiftede til Heroic i april, hvor de er gået fra en plads som nummer 27 på verdensranglisten til at ligge nummer 2.

Det står endnu ikke klart, om andre turneringsarrangører også udelukker Heroics træner, men en karantæne fra ESL og DreamHack er i sig selv rigtig omfattende, da det er to af de helt store spillere på markedet.

Det har indtil videre ikke fået konsekvenser for Heroics fem spillere, Casper 'cadiaN' Møller, Martin 'stavn' Lund, Nikolaj 'niko' Kristensen, René 'TeSeS' Madsen og Johannes 'b0RUP' Borup

Også trænerne fra MIBR og Hard Legion er blevet udelukket i henholdsvis 6 og 24 måneder efter at have udnyttet fejlen i en anden turnering. Førstnævnte er allerede blevet suspenderet.

Flere kan komme til, da ESL’s dommere stadig mangler at se omkring 1.000 kampe igennem fra tidligere turneringer.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Nicolai 'HUNDEN' Petersen.