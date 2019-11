Dansk storhold rejser sig

Blot en uge efter skuffelsen ved BLAST Pro Series, hvor Astralis ikke formåede at spille med om topplaceringerne foran et talstærkt hjemmepublikum i Royal Arena, har holdet fundet melodien igen.

Allerede mandag tog holdet til Kina, hvor der spilles IEM Beijing. På førstedagen i skulle danskerne op mod kinesiske ViCi, og den opgave løste Astralis med bravour.

Over to maps, Inferno og Nuke, gav Astralis ikke mere end sammenlagt ni runder væk, og derfor blev det til en suveræn 2-0 sejr i åbningsopgøret.

Især Nicolai ’Device’ Reedtz imponerede på Inferno, hvor han med 22 kills lagde sig i top af scoreboardet.

På Nuke var det dog Peter ’Dupreeh’ Rasmusen, der førte an med samme antal kills.

16-5 og 16-4 lød resultaterne på, og dermed kunne Astralis med selvtillid gå ind til opgøret mod 100 Thieves.

Igen blev det til en 2-0 sejr for danskerne, der med 16-10 på Inferno og 16-9 på Nuke spillede sig direkte i semifinalen.

Her venter FaZe Clan, som for en uge siden vandt BLAST Pro Series i Royal Arena - blandt andet ved at slå Astralis med de uhørte cifre 16-2.

Kampen mellem Astralis og FaZe Clan spilles lørdag formiddag klokken 10.50. I den anden semifinale mødes Vitality og 100 Thieves.

Der er 125.000 dollars til vinderen af IEM Beijing.

